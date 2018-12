Weer vertraging verhuizing marinierskazerne

Het ministerie van Defensie praat met vertegenwoordigers van het personeel over de voorgenomen verhuizing. Omdat dit overleg nog niet is afgerond, wordt de gunning van de voorbereidende werkzaamheden zoals de sanering van grond opgeschort tot 1 juli.

Bezuinigingen

In 2012 is het besluit genomen om de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen te bouwen. Toen was het plan dat het medio 2017 in gebruik zou worden genomen, maar eerder dit jaar was dat al verschoven naar 2022.