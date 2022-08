Weer slapen mensen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel

Felle brand bij metaalbe­drijf in Hengelo

Bij een metaalverwerkingsbedrijf aan de Petroleumhavenstraat op een industrieterrein in het Overijsselse Hengelo is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.00 uur brand uitgebroken. Er staat volgens een woordvoerder van de brandweer een grote stapel metaal in brand. Meerdere eenheden zijn ingezet om het vuur te bestrijden.

20 augustus