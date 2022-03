Weer Saharazand onderweg: ‘Geen spectaculaire beelden, wel kans op vieze auto’

De wolk hangt op het moment boven Spanje en wordt onze kant opgeblazen. Naar verwachting is de wolk hier ergens dinsdag of woensdag.

Het zal wel beduidend minder erg zijn dan de vorige week, voorspelt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. ,,De vraag is of er dit keer echt wat van gaan merken", voegt hij toe.

Spectaculaire beelden met oranje luchten verwacht hij dit keer niet, de kans op stof op auto’s en tuinmeubelen is wel weer aanwezig. Het zuiden van Nederland zal er dan meer last van hebben dan het noorden, vermoedt hij. Maar helemaal zeker dat het gaat gebeuren, is het niet.