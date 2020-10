Weer recordaantal besmettingen, maar minder nieuwe ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe coronagevallen is opnieuw fors gestegen, het zijn er voor het eerst meer dan 9000 in een dag. Wel zijn er minder nieuwe Covid-patiënten in de ziekenhuizen opgenomen dan gisteren het geval was.

De zo gewenste daling in het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland vindt nog niet plaats. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 9283 positieve tests geregistreerd, weer een dagrecord. Woensdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 8757 besmettingen. Het cijfer zat enkele dagen rond de 8000 besmettingen per dag.

De stijging kan voor een deel te verklaren zijn doordat er de afgelopen weken steeds meer getest wordt. Het is nog te vroeg om het effect van de strenge lockdownmaatregelen, die het kabinet vorige week aankondigde, al te zien.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Rotterdam

Rotterdam-Rijnmond vestigde een nieuw record. De veiligheidsregio registreerde 1295 positieve tests. Voor het eerst telde een regio meer dan 1200 gevallen in een etmaal. Afgelopen zondag meldde Rotterdam-Rijnmond 1190 positieve tests. Amsterdam-Amstelland noteerde 944 gevallen, Haaglanden 903 en Utrecht 887. Ook die veiligheidsregio’s hadden niet eerder zo veel positieve tests in een etmaal.

Bij de gemeenten had Amsterdam de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad testten 805 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 677 besmettingen aan het licht en in Den Haag 446.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Minder nieuwe patiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is met 60 toegenomen tot 2003, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van deze patiënten liggen er 463 op de intensivecareafdelingen, 13 meer dan woensdag. Voorzitter Ernst Kuipers zegt dat naar verwachting vanaf morgen Nederlandse patiënten zullen worden overgeplaatst naar Duitse ziekenhuizen om de druk op de Nederlandse verpleegafdelingen te verminderen.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is de laatste dagen hard aan het oplopen. De stijging die vandaag werd gemeld (60 extra patiënten) is wel lager dan die in de afgelopen dagen: 84 op woensdag, 121 op dinsdag en 86 op maandag.

Inmiddels is al meer dan de helft van alle patiënten die in Nederland op de intensive care liggen daar wegens Covid-19. Op verpleegafdelingen vormen coronapatiënten 13 procent van het totale aantal patiënten: 1540 van de 11.915. ,,We hebben het einde nog absoluut niet bereikt”, waarschuwt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

46 sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 46. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 59 sterfgevallen gemeld.

Bekijk al onze video’s rond het coronavirus:

Volledig scherm Een speciale ambulancebus met zes coronapatiënten komt aan bij academisch ziekenhuis Maastricht UMC+. De patienten zijn afkomstig uit Rotterdam. © ANP

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.