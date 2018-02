Weer 'No Surrender'-officier bedreigd, nu in Noord-Nederland

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de vrouw bedreigd is, maar wil verder niets over de zaak zeggen. Volgens De Telegraaf zou de officier tijdelijk elders zijn gaan wonen met haar gezin en inmiddels zijn overgeplaatst.

In maart vorig jaar moest Bouke Arends, de loco-burgemeester van Emmen, samen met zijn gezin ook enkele weken in het buitenland gaan wonen. Hij werd bedreigd nadat hij in januari een clubhuis van outlaw-motorclub No Surrender liet sluiten. De bedreigde officier behandelde zaken tegen de motorclub, maar het is niet duidelijk of de ernstige dreiging tegen haar ook uit die hoek komt.