Weer mogelijk explosief gevonden bij Poolse supermarkt Beverwijk, verdachte aangehouden

Bij de Poolse supermarkt in de Beverhof in Beverwijk is in de nacht van zondag op maandag opnieuw een mogelijk explosief aangetroffen, meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden. De supermarkt was vorig jaar al twee keer doelwit van een explosie.