Weer moet pornosite voor de rechter verschijnen om gebruik van beelden zonder toestemming

Het expertisecentrum dringt erop aan dat alle exploitanten van pornosites moeten nagaan of de mensen die naakt in beeld zijn, akkoord hebben gegeven op verspreiding op internet. Het EOKM constateert al langer dat sommige pornosites zogenaamde amateurbeelden publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming. ,,Vervolgens krijgen wij verzoeken om te helpen het materiaal verwijderd te krijgen, iets wat niet altijd gemakkelijk gaat”, zegt directeur Arda Gerkens van het expertisecentrum.

Succesvolle rechtszaak

In 2020 voerde EOKM over dezelfde kwestie een zaak tegen de pornosite vagina.nl . Met succes. ,,De rechtbank oordeelde toen dat het onrechtmatig is dit soort beelden te publiceren, tenzij de exploitant zich ervan heeft vergewist dat iedereen in beeld instemt met publicatie. Nu is het de hoogste tijd dat exploitanten zich daar ook aan gaan houden”, zegt Hanna van Til van Boekx Advocaten.

In het verweer zegt Hammy Media een beleid te voeren dat erop gericht is geen enkel illegaal beeldmateriaal te publiceren. Naar eigen zeggen controleert het bedrijf al het beeldmateriaal voor publicatie.

Om de rechtszaak, die maandag 27 maart in Amsterdam is, te financieren is EOKM een crowdfunding begonnen. In totaal is 50.000 euro nodig, is te lezen bij de actie ‘Niet zonder mijn toestemming'.