Weer kritiek op coronakoers kabinet: Voorbereiding is ondermaats

Op alle fronten wijzen de coronaseinen op oranje. In de teststraten wordt het alweer wat drukker, het aantal ziekenhuisopnames klimt, ook het aantal geregistreerde besmettingen stijgt. Maar deze cijfers liggen nog lang niet op het hoge niveau van afgelopen voorjaar, en toen versoepelde het kabinet toch flink. Extra maatregelen zijn nu dan ook niet nodig.

Met de dominante omikronvariant hoopt de regering zonder restricties de derde winter met het coronavirus door te komen. ,,Het seizoenseffect keert zich nu tegen ons. Je verwacht ook een toename na de zomer”, zegt OMT-voorzitter Jaap van Dissel in de vragenronde met Tweede Kamerleden vanochtend. ,,Maar gelukkig zijn het voor veel mensen milde klachten, we zien dat het aantal ic-opnames sinds de omikronvariant eigenlijk heel gering is. Het is een veel geruststellender beeld dan bij oudere varianten.”

Sap: ‘Kabinet niet klaar voor najaar’

Ook Jolande Sap, voorzitter van het nieuwe Maatschappelijk Impact Team (MIT), is bij de briefing. Het MIT zal voortaan naast het OMT advies uitbrengen over sociale, psychologische en economische aspecten van de virusaanpak. Saps team bracht al diverse ‘hiaten van de corona-aanpak’ in kaart: er is te weinig oog voor kwetsbaren, zware scenario's zijn niet uitgedacht, de crisisbesluitvorming is te smal en een sectorplan voor de overheid ontbreekt, waarschuwt het MIT in een advies dat morgen op papier verschijnt.

,,Het kabinet is niet voorbereid op de zwaardere scenario's”, herhaalt Sap eerdere kritiek van een reeks officiële adviesraden. ,,Het coronatoegangsbewijs moet je toch regelen, ik weet hoe gevoelig het ligt hier. Maar voor noodsituaties zou je het moeten opnemen in de gereedschapskist. Als alternatief voor sluiting van een sector moet je het zorgvuldig overwegen.” Ook Tivoli Vredenburg-directeur Jeroen Bartelse vindt dat de coronapas als ‘last resort’ wel uitgewerkt moet worden, vertelde hij in de Kamer.

Ook ontbreekt het aan een doorwrocht maatschappelijk debat over de verdeling van ziekenhuiscapaciteit, vindt Sap, waarbij het verlies van kwalitatieve levensjaren op de lange termijn goed afgewogen wordt tegen de hulp aan de coronapatiënt met acute ademnood. Die laatste krijgt altijd voorrang tijdens een pandemie, terwijl anderen dan het nakijken hebben met hun minder acute medische problemen. ,,Hier zou je echt een burgerberaad over moeten houden”, vindt Sap.

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer nog met minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) over de corona-aanpak deze winter. In het parlement klinkt scherpe kritiek op de voorbereidingen op de winter.

Het aantal geregistreerde coronatests lag afgelopen week 40 procent hoger dan een week eerder, signaal van een mogelijk ‘begin van de verwachte najaarsgolf’, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gisteren. Het aantal besmettingen stijgt in vrijwel alle leeftijdsgroepen, maar met name onder 70-plussers.

Vorige week werden 287 mensen in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van coronaklachten, het hoogste aantal in vijf weken tijd. Uitgesmeerd over een week belanden nu dagelijks gemiddeld bijna 50 coronapatiënten in het ziekenhuis, dat was in juli nog dubbel zo veel en afgelopen voorjaar stond die teller wekenlang op 200 of meer.

‘Vaccineren’

Toch vraagt het RIVM vanwege de stijging en de prognoses ‘extra aandacht voor vaccineren, testen en de andere basisadviezen'. De herhaalprik wordt aangeboden aan iedereen van 12 jaar en ouder. Herhaalprikken verlagen de kans op ernstige ziekte, stelt Van Dissel.

,,Vaccinatie, immuniteit en basisregels voorkomen dat je andere maatregelen moet nemen. De nieuwe vaccinatieronde geeft een boost van de immuniteit. Je onderbreekt daarmee ook de circulatie van het virus. En recente studies suggereren dat vaccinatie ook een gunstig effect heeft op de demping van long-covid.”

Het kabinet presenteerde vorige week de sectorplannen die maatwerk per branche moeten bieden en algemene lockdownregels zo lang mogelijk moeten vermijden. Wel oppert de regering om het coronatoegangsbewijs weer in de gereedschapskist op te nemen, maar daarvoor is tot dusver niet genoeg steun in de Tweede Kamer.

