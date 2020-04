Weer iets minder coronapatiënten op de intensive cares

Thuisblij­ven is de komende dagen zo'n straf nog niet: ‘Hagel en onweer op komst’

15:41 In de tuin van het zonnetje genieten, zit er de komende dagen niet in. Veel buien, dat is waar we in Nederland wél op kunnen rekenen. Het wisselvallige weer houdt tot zondag aan met een krachtige westenwind.