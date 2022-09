Weer extreem lange rijen op Schiphol verwacht komende dagen

Met video ‘Als Donbas ‘Russisch’ is, heeft Poetin excuus voor inzet kernbom’

Met de mobilisatie van 300.000 nieuwe Russische soldaten wordt het leger dat vecht in Oekraïne in één klap twee keer zo groot. President Vladimir Poetin zet daarmee alles op alles om de nu veroverde gebieden ‘Russisch’ te maken. Als het zover komt, heeft hij een excuus om ze te verdedigen met kernbommen. Een wapen waar hij in zijn laatste speech opnieuw mee dreigde.

21 september