Wéér een klimaatalarm: boodschap is nu wel duidelijk, maar wat kunnen we ermee?

Wereldwijd gaan alle alarmbellen af na het verschijnen van het nieuwste IPCC-klimaatrapport. Maar we weten toch allang dat er iets goed mis is? Waarom is dit onderzoek dan zo belangrijk? Of zijn al die andere dat ook? We vragen het de onderzoekers en gebruikers zelf.