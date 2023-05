Weer Amsterdamse school dicht, maar 'geen aanwijzingen voor reële dreiging’

Basisschool De Notenkraker in Amsterdam-Zuid blijft donderdag dicht omdat er een bedreiging is binnengekomen via Snapchat. Volgens de burgemeester, het OM en de politie is in de loop van woensdag een aantal scholen, verspreid over de stad, op sociale media genoemd als doelwit van een schietpartij.

,,We hebben nog geen geruststelling ontvangen van de politie hoe dit te duiden”, meldt de directeur van De Notenkraker. Ook weet de school nog niet of het kopieergedrag is of ‘een werkelijke dreiging’.

Gisteravond werd nog een minderjarige Amsterdammer opgepakt die de middelbare school Spinoza20first had bedreigd. Op Snapchat ging namelijk een bericht rond waarin werd gedreigd met een schietpartij. ‘Morgen schietpartij op spinoza??’, viel er te lezen. Met daarna: ‘Kijk uit voor mensen op spinoza20first!! Tussen 13:00 en 14:00'.

Aangezien de minderjarige vastzit is de school in Amsterdam-Oost donderdag weer open. De politie deed meteen onderzoek naar de melding van bedreiging bij Spinoza20first. Het enige wat zij erover wil zeggen is dat de minderjarige vastzit en het onderzoek in volle gang is.

De Amsterdamse driehoek, die bestaat uit burgemeester, Openbaar Ministerie en politie, meldt vandaag echter dat er geen aanwijzingen zijn voor een reële dreiging. Dat is de reactie na onlinebedreigingen van scholen in de regio. De driehoek meldt dat in de loop van woensdag een aantal scholen, verspreid over de stad, op sociale media is genoemd als doelwit van een schietpartij.

Tegelijk zijn alle instanties alert, omdat er nooit met zekerheid kan worden uitgesloten dat er iets ernstigers aan de hand is. De politie onderzoekt de meldingen en is vastberaden ook de daders van de nieuwe bedreigingen aan te houden. De aanhouding van woensdag zou ook bewijzen dat online bedreigingen traceerbaar zijn tot de persoon.

Kopieergedrag

Zo stelde een Amsterdamse basisschool ouders donderdagochtend op de hoogte van een snapchatbericht waarin een dreiging is geuit. Dat is naar een van de leerlingen gestuurd van OBS de Notenkraker.

,,Dat lijkt erg op het bericht dat gisteren ook al rondging,” zegt Sanne van Muijden, bestuurder van schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel waaronder de basisschool valt.

,,Het bericht ging al snel rond via de klassenapp”, zegt zij. ,,Dat zorgt voor veel onrust. We hebben het gemeld bij de politie en die zijn het aan het uitzoeken. Maar zolang ze ons geen uitsluitsel kunnen geven, kiezen we voor de veiligheid van kinderen en leerlingen.” Van Muijden noemt het ‘een zware, maar noodzakelijke beslissing’ om te sluiten. ,,En we moeten ons ook als stad afvragen: hoe gaan we hiermee om?”

Sinds dit jaar worden vaker scholen bedreigd. Zo werd in februari een leerling van een school in Rijswijk opgepakt. Ook een middelbare school in Zaandam, en basisscholen in Huizen en Amsterdam zijn dichtgeweest na verontrustende berichten.