Weer aanhouding om misstanden Oranjekazerne

UPDATE Tieners vast voor doodsteken van leeftijdsgenoot in Almere

15:14 Een vijftienjarige inwoner van Almere is gisteravond in zijn woonplaats doodgestoken. De politie heeft kort na het steekincident twee verdachten van eveneens vijftien jaar aangehouden. Volgens een ooggetuige had het slachtoffer ongeveer 8 messteken in zijn borst.