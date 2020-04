Weer 2000 mensen meer overleden dan gemiddeld: ‘Is het plafond bereikt?’

De sterfte van de afgelopen weken blijft onverminderd hoog. Voor de week van 6 tot en met 12 april (week 15) wordt het aantal overledenen geschat op ongeveer 2000 personen meer dan in de eerste periode van dit jaar. Dat aantal is vergelijkbaar met de week ervoor.

CBS-socioloog Tanja Traag benadrukt dat de sterfte daarmee twee keer op rij ‘ongeveer gelijk’ is: ,,Je kunt je bij deze aantallen de vraag stellen of het plafond is bereikt. We zien dat die sterfte twee keer op rij gelijk is, maar niet verder verhoogd.’’

Deze schatting van het Centraal Bureau voor Statistiek is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het instituut tot nu toe ontvangen heeft voor week 15. Dat is vergelijkbaar met week 14 (30 maart tot en met 5 april) toen 5037 mensen overleden. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

,,Omdat de registratie rond Pasen vertraagd was, zoals altijd na een feestdag, is de schatting onzekerder’’, licht Traag toe. ,,Het aantal overledenen ligt in week 15 zeer waarschijnlijk tussen de 4700 en 5300. Wel is duidelijk dat de sterfte nog steeds hoger is dan het weekgemiddelde gedurende de eerste tien weken van 2020.’’ In die periode overleden gemiddeld 3132 mensen per week.

De hogere sterfte valt samen met het begin van de corona-epidemie in Nederland. Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus (COVID-19). Op 11 maart heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard.

In week 14 zijn 1077 overleden COVID-19-patiënten aan het RIVM gemeld en 892 overledenen in week 15 (stand donderdag 16 april 2020). Omdat niet alle overledenen in Nederland getest zijn op COVID-19 zullen de werkelijke aantallen aan corona overleden personen hoger zijn. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS—dus ongeacht de doodsoorzaak—ontstaat een completer beeld.

Toename vooral bij ouderen

In de afgelopen weken stierven vooral meer ouderen. Geschat op basis van de informatie die tot nu toe is binnengekomen, is de sterfte onder ouderen in week 15 ongeveer gelijk aan de sterfte in week 14. Naar schatting overleden 1 850 mensen van 65 jaar of ouder meer dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020 (een toename van 65 procent).