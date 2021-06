Weduwe krijgt gelijk, boom viel op haar man Ad (77) door fouten: ‘Maar ik krijg hem er niet mee terug’

Italiaan met zes goudstaven in koffer aangehou­den op Schiphol

16 juni Op Schiphol is vorige week een 60-jarige Italiaan aangehouden die zes goudstaven in zijn bagage had. Hij kon niet uitleggen hoe hij daaraan kwam, meldt de Koninklijke Marechaussee. De goudstaven hebben een geschatte waarde van zo'n 365.000 euro.