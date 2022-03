Website Belastingdienst ook dit jaar plat

Topman ASN: Te veel ‘admini­stra­tie­ve rompslomp’ bij grote wind- en zonnepro­jec­ten

De overgang naar duurzame energie wordt erg vertraagd door lange procedures met ,,administratieve rompslomp” bij grote wind- en zonne-energieprojecten. En dat is jammer omdat de grote klimaatrapporten van VN-klimaatpanel IPCC en de oorlog in Oekraïne duidelijk maken dat de energietransitie juist sneller moet. Dat zegt directeur Arie Koornneef van ASN Bank, het op duurzaamheid gerichte onderdeel van de Volksbank en een investeerder in dit soort projecten.

18 maart