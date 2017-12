Webcampedo Aydin C. wil stilzwijgen doorbreken in beroepszaak

Webcamafperser Aydin C. wil tijdens het hoger beroep van zijn proces zijn stilzwijgen doorbreken. Dit heeft zijn advocaat Robert Malewicz vandaag voor het gerechtshof gezegd tijdens een inleidende zitting in de rechtbank op Schiphol.

De 39-jarige Tilburger, die bij de rechtbank zijn kaken het gehele proces stijf op elkaar hield, was vrijdag zelf afwezig. Hij kreeg in maart bijna elf jaar cel aan zijn broek wegens de digitale stalking en afpersing van 34 minderjarige meisjes in Nederland, Noorwegen, Engeland, de Verenigde Staten en Canada en van een homoseksuele man in Nederland.



C. werd ook bestraft voor het maken en verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en bezit van harddrugs. Op vragen van het gerechtshof antwoordde de strafpleiter dat zijn cliënt nu bereid is vragen te beantwoorden, omdat hem inmiddels duidelijk is ,,wat de consequenties kunnen zijn als je alles via je advocaat laat lopen".

Voor de rechter heeft C. de beschuldigingen altijd ontkend, maar verder nooit iets verklaard. Dat deed hij pas in een boek dat hij in de gevangenis schreef en dat deze week verscheen. Daarin doet hij het proces tegen hem af als een gerechtelijke dwaling en schrijft hij ,,dat vooraf al vaststond dat ik de dader moest zijn".

Amanda Todd

Een van zijn vermeende slachtoffers was de Canadese Amanda Todd, die in 2012 op vijftienjarige leeftijd een einde aan haar leven maakte. Voor die afpersingszaak is Aydin C. niet in Nederland vervolgd omdat Canada hem zelf wil berechten.

Kort voor haar dood publiceerde Amanda Todd een video op YouTube, waarin ze verklaarde hoe ze in een chatroom onder druk werd gezet om gedeeltelijk uit de kleren te gaan.