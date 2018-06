We zijn hard op weg naar een nieuw Nederlands droogterecord

Hoewel de zomer officieel pas net is begonnen, genieten we al nagenoeg de hele maand van zomers weer. Opvallende bijkomstigheid: de warmte ging ook nog eens gepaard met flinke droogte. Volgens Weerplaza viel er in de Bilt tot nu toe pas 12,1 millimeter regen en daarmee zitten we ruim onder het recordjaar 1939, toen er slechts 14,9 millimeter regen naar beneden kwam.