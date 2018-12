‘We zaten in september al helemaal volgeboekt’

Dirk (overdag leraar op een vmbo) en Shirley (die werkt met ouderen) hebben hun vaste grappen en grollen. ,,De vaders moeten een mond vol pepernoten nemen, die zo snel mogelijk leeg eten en dan een sinterklaasliedje fluiten. Oh, dan moet je die kinderen zien lachen, joh!'' Ook prachtig: ,,Een moeder had me gevraagd tegen haar dochtertje te zeggen dat het heel goed was dat ze haar speentje minder in had, maar of ze dat nu ook niet 's nachts kon proberen. Kreeg ik even later een bedankbriefje dat het meisje nu 's nachts haar speentje niet meer droeg 'omdat Sinterklaas het gevraagd had'.”



Heeft de Sint het ook weleens niet naar zijn zin? ,,Nou dat gezeik over de kleur van Piet ben ik wel beu.” En verder? ,,Soms kom ik bij mensen thuis waar het er bij de cadeaus vooral om lijkt te gaan wie de grootste portemonnee heeft. Dat vind ik jammer, want dat heeft niets met de magie van het sinterklaasfeest te maken.”