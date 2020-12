We tellen onze zegeningen en we maken er iets van

Tien uur ’s ochtends op een bungalowpark in het zuiden van het land. Daar stonden we, in de stromende regen voor de gesloten kinderboerderij om misschien nog een glimp op te kunnen vangen van een paar natte schapen. Een van de pauwen had zich in het speelhuisje van de speeltuin verschanst en weigerde eruit te komen. Mijn vriendin Hanneke noemt dit soort beelden een ‘nul woorden tellende omschrijving van het gevoel van de dag’. Die pauw, dat waren wij.



We waren niet alleen, daar bij de kinderboerderij. Er waren heel wat ouders op de been. Regenlaarzen aan, weggedoken in hun parka’s, de gezichten op standje ‘er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding’.



We wilden naar buiten, want we hebben kleine kinderen, en die moet je uitlaten. We hadden dit huisje al geboekt, en dus gingen we, ook al kunnen we niet naar het zwembad of de binnenspeeltuin, en zijn alle leuke activiteiten die waren gepland alweer gecanceld. Een lege feesttent in het midden van het park. Twee half leeggelopen opblaassneeuwpoppen ernaast. De weersvoorspelling bestond uit regen, regen, regen.