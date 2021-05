We ruiken het gras: de nieuwe wereld gaat steeds meer op de oude wereld lijken

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 423. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Soms denken mensen dat ik de afgelopen anderhalf jaar onder een steen heb geleefd, maandenlang niet buiten ben geweest, verpieterde achter de ramen. Dat is onzin. Maar mijn uitstapjes in de buitenwereld waren zeer beperkt. Fietsen naar de school van de kinderen, af en toe naar een heel rustige winkel voor noodzakelijke boodschappen. Voorzichtig familiebezoek. Maar sinds ik mijn eerste vaccinatie heb, vier weken geleden, merk ik dat het leven zich langzaam opent voor me.

Of misschien moet ik zeggen: dat ik me meer open voor het leven. Ik weet dat ik met een inenting nog geen volledige bescherming heb. Maar ik ga ervan uit dat als ik per ongeluk word besmet, het vaccin me waarschijnlijk behoedt voor de ernstigste vorm van corona. Dat lijkt me de alledaagse invulling van de wetenschappelijke inzichten tot nog toe.

Ik weet het: mensen hebben drie keer achter elkaar corona gehad, pas gevaccineerden zijn er alsnog doodziek van geworden. Maar dat blijven uitzonderingen. Net zoals ik het risico aanvaardde van de bijzondere bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin, maak ik de afweging: blijf ik als eenmalig gevaccineerde nog volledig binnen of pak ik het voordeel van een grotere bescherming en probeer ik weer wat vrijer te leven?

Quote Overal zie je de remmen losgaan. Wie houdt zich aan de bezoekre­gels?

Het laatste dus, volgens alle regels natuurlijk. En in het besef dat wij (eenmalig) gevaccineerden het een stuk gemakkelijker hebben dan de miljoenen die nog wachten op een prik. Ik bezoek soms weer een winkel, mijn grote kinderen durven inmiddels af en toe langs te komen. Ik ga een weekendje weg, ik spreek vrienden, beweeg me relaxter over straat. En dan behoor ik nog tot de voorzichtigen in Nederland, hè. Overal zie je de remmen losgaan. Wie houdt zich aan de bezoekregels? Net zo weinigen waarschijnlijk als zich in mijn AH nog bekommeren om afstand of het schoonmaken van winkelwagentjes.

De nieuwe wereld gaat steeds meer op de oude wereld lijken. Er wordt nog gevoetbald zonder publiek, maar de snelwegen zijn alweer vol, de spitsfiles groeien weer aan. En de maatschappij gaat sneller dan de maatregelen feitelijk toestaan. Als ik de vergelijking mag maken: we zijn met z’n allen als koeien die een winter lang binnen stonden. De staldeuren staan op een kier. Rutte en De Jonge proberen die amechtig dicht te houden (‘niet zo snel’, roepen ze, ‘niet zo snel’), maar we ruiken het gras. We zijn niet meer te houden.

