We moeten de economie niet terugbouwen naar de industriële structuur van de jaren 50

Zij haalden hun pa of ma uit het verpleeg­huis: ‘Er gingen steeds meer mensen dood’

9:39 Pa of ma nu in het verpleeghuis? Nee, in deze coronatijd even niet. Karin, Bruce en Claudia zorgen liever zelf voor vader of moeder. Makkelijker gezegd dan gedaan. ,,Soms steekt ma opeens de straat over.’’