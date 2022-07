We moeten 15 procent minder gas verbruiken: wat betekent dat voor onze airco en verwarming?

Wat is er aan de hand?

Sinds de Russische inval in Oekraïne en de scherpe Westerse reactie daarop leeft Europa in onzekerheid over de levering van Russisch gas. Sommige landen, waaronder economische motor Duitsland, zijn voor een belangrijk deel van hun energievoorziening afhankelijk van dat gas. Andere landen, zoals Spanje en Portugal, juist helemaal niet. Rusland houdt vol een betrouwbare leverancier te zijn, maar levert intussen veel minder gas dan voorheen. Dat afknijpen begon al voor de inval van 24 februari, maar sindsdien is het onvoorspelbaar geworden. Half juni halveerde de toevoer van de ene dag op de andere, half juli ging de belangrijkste pijpleiding voor onderhoud tien dagen dicht.