We gebruiken de wc nog veel te vaak als afvalbak

Oppositie kritisch over deelname Air Fran­ce-KLM

0:26 Oppositiepartijen in de Tweede Kamer toonden zich dinsdag kritisch over de manier waarop het parlement is betrokken bij de aankoop van aandelen in Air France-KLM. Onder meer de SP en de PvdA wilden van het kabinet weten waarom bijvoorbeeld zelfs de fractievoorzitters van de partijen niet eerder op de hoogte werden gesteld.