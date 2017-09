‘We gaan gewoon geven, ook voor Sint Maarten’

Nederland kan zich weer van zijn beste kant laten zien: geld geven voor slachtoffers van natuurgeweld. Dit keer vanwege een ramp in ons eigen koninkrijk: Sint Maarten, waar orkaan Irma alles kapotsloeg. ,,Dat we moeten geven is duidelijk. Dit raakt ons allemaal.’’

Quote Er komt altijd zó veel creativiteit boven. Dit is een beetje onze nationale sport geworden Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp Wie het ook gaat betalen, op Sint Maarten is hulp keihard nodig. Volgens het Rode Kruis is 91 procent van alle huizen beschadigd of verwoest. Terwijl de Nederlandse regering geen schatting wil maken, zegt premier Marlin van het door orkaan Irma verwoeste eiland dat minstens 1 miljard euro nodig is. ,,Sommige deskundigen houden het zelfs op 1,3 miljard en dat is niet zo gek’’, zegt Merlijn Stoffels van het Rode Kruis. ,,In 1995 bij de vorige verwoestende orkaan daar, was het ook meer dan 1 miljard.’’



Hoewel minister Bert Koenders rekent op financiële hulp van de Europese Unie, is dat nog maar zeer de vraag. Sint Maarten heeft een aparte status binnen het Koninkrijk der Nederlanden en zou om die reden geen aanspraak kunnen maken op het Europese hulpfonds voor natuurrampen. Het is diezelfde autonomie, die Sint Maarten ooit zelf afdwong, die ervoor zorgt dat Nederland terughoudend is. Nog los van dat lange verleden van corruptie op Sint Maarten.

Inzamelactie

Het Rode Kruis is ondertussen gewoon begonnen met geld inzamelen. De teller staat ‘al’ op 3,2 miljoen. Of dat bedrag komende vrijdag op nationale actiedag uitgroeit tot de tientallen miljoenen die Nederlanders gaven voor bijvoorbeeld de Filipijnen (orkaanramp in 2013) en Nepal (aardbeving in 2015) is nog de vraag.

,,Dat hangt altijd af van drie elementen’’, zegt hoogleraar filantropische studies Theo Schuyt. ,,Eén: is het de mensen daar hun eigen schuld? Landen met interne conflicten, bijvoorbeeld Syrië, geven we veel minder. Maar dit is een natuurramp. Daar kunnen ze niks aan doen, dus dat zit goed. Twee: zijn er goede beelden van? Nou, die zijn er, met onze koning erbij zelfs. En drie: je moet duidelijk aangeven waar het voor nodig is. Voedseltekort, watersnood, stervende kinderen… Het komt goed met deze actie. Boven de 10 miljoen gaan we makkelijk halen. Zeker!’’

Quote Boven de 10 miljoen gaan we makkelijk halen. Zeker! Theo Schuyt, hoogleraar filantropische studies

Het initiatief komt dit keer van het Rode Kruis (gironummer 5125) en niet van Giro 555. Maar de Samenwerkende Hulporganisaties steunen wel de Rode Kruis-actie. De NPO, SBS en RTL gaan aandacht besteden aan de hulpactie. Nederland kan zijn beroemde vrijgevigheid bij goede doelen (vergeleken met andere landen geven wij gemiddeld veel geld) weer eens laten zien.

Maar op sociale media wordt daar, wijzend op de corruptie op de Antillen, wisselend over gedacht: komt mijn geld wel terecht waar het nodig is? En is pak-'m-beet 20 miljoen euro zinvol als 1,3 miljard nodig is? ,,Draai het eens om’’, zegt Merlijn Stoffels. ,,Je hebt geen water, geen eten en geen dak boven je hoofd. Vind je het dan zinvol als er ergens geld voor jou wordt ingezameld?’’

Verbondenheid

Hoogleraar humanitaire hulp Thea Hilhorst ergert zich aan de criticasters. ,,Natuurlijk moeten we erop letten dat ons geld goed besteed wordt. Dus we moeten zorgen voor goede aanbestedingen, goede controle, allemaal belangrijk. Maar dat we moeten geven is duidelijk. Dit is ons koninkrijk, we kennen allemaal wel iemand op Sint Maarten of we kennen wel iemand die iemand kent... Ik heb zelf een achternicht die er woont. Nog niet eens contact mee gehad. Bijna iedereen is wel eens op de Antillen geweest. Dit raakt ons allemaal.’’