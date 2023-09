Waterpistolen en gratis zonnebrandcrème: festivals bereiden zich voor op hitte

Verschillende festivals nemen komend weekend maatregelen in verband met de verwachte hitte. In een groot deel van het land wordt het in het weekend warm, met hier en daar tropische temperaturen van 30 graden. Donderdag is weer een record gebroken: het is de warmste 7 september ooit.

Het Twentse festival Tuckerville is al voorbereid op de hoge temperaturen. Net als in andere jaren is er gratis drinkwater beschikbaar, maar met het oog op de hitte zijn er extra kraantjes bijgeplaatst. Volgens een woordvoerder helpt ook de locatie, Het Rutbeek in Enschede, mee. ,,We hebben het geluk dat er heel veel bomen zijn. Enerzijds mooi voor het decor, maar ook nog lekker koel.’’ Daarnaast is er ook gratis zonnebrandcrème beschikbaar.

Ook het festival Smeerboel in Utrecht heeft maatregelen getroffen. Er zijn extra waterpunten geplaatst en meer schaduwplekken gecreëerd, laat een woordvoerder weten. Bezoekers mogen hun eigen zonnebrandcrème meenemen, maar die is ook gratis beschikbaar. Ook is het voor bezoekers toegestaan om waterpistolen tot 15 centimeter mee te nemen. Het festival heeft ook de oproep gedaan aan bezoekers om af en toe de schaduw op te zoeken en hun rust te pakken.

Tropische nazomer

Het warme weekend is de uitloop van een tropische nazomerweek. Donderdag is volgens Weeronline officieel de warmste 7 september ooit gemeten. Om 12.40 uur steeg de temperatuur in De Bilt naar 27,1 graden. Het vorige record stond op 26,9 graden en werd gemeten in 1911.

Op een aantal plekken in het land is het nog warmer. Zeer waarschijnlijk wordt het ook over het hele land de warmste 7 september ooit gemeten. Het landelijke record staat op 30,5 graden en werd gemeten in Maastricht in 1934. Volgens Weeronline is de kans aanwezig dat de temperatuur ergens in het land, vooral in het zuiden, boven 30,5 graden uitkomt.

Het is het vierde datum-warmterecord voor De Bilt in 2023. Ook de komende dagen is aanhoudend kans op records, stelt Weeronline. Het blijft zomers tot tropisch warm en vrijdag is er zelfs kans op een regionale hittegolf.

Hardlopers

Ook verschillende hardloopevenementen nemen voorzorgsmaatregelen. Zo laat de KLG Parelrun, die op zondag in Eersel wordt gehouden, weten dat er een noodscenario is als de temperatuur tijdens de wedstrijd de 25 graden overschrijdt. Als dat gebeurt, zullen de routes voor 10 en 15 kilometer worden geannuleerd. Ook wordt gezorgd voor extra verzorgingsposten zodat deelnemers goed gehydrateerd blijven.

Bij alle evenementen wordt sporters geadviseerd veel te drinken en zich niet warm te kleden. De organisatie van de Halve Marathon Oostland van zondag heeft vrijdag een laatste overleg met betrokken (hulpverlenings)diensten. Mogelijk wordt de halve marathon ingekort of kunnen de deelnemers aan de halve marathon alleen de 10 kilometer lopen.

Smog

Mensen die in het zuiden en het midden van Nederland wonen, kunnen de komende dagen ook last krijgen van smog door ozon in de lucht. De luchtkwaliteit is van donderdag tot en met zaterdag waarschijnlijk ‘onvoldoende tot slecht’, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op zondag zou dat ook nog het geval kunnen zijn.

Het instituut raadt mensen aan om binnen te blijven en geen zware lichamelijke inspanning te verrichten wanneer ze gevoelig zijn voor smog. Ook op zondag kunnen mensen daar nog last hebben. De vooruitzichten vanaf maandag zijn gunstiger.