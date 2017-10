Water in vijver tot kniehoogte weggepompt bij zoektocht Anne Faber

Het leegpompen van de vijver neemt nog zeker enkele uren in beslag. Het water staat nog tot kniehoogte. Inmiddels zijn kleinere pompen aangevoerd omdat het waterpeil zo ver gezakt is dat de grote pomp, die eerder werd ingezet, niet meer bruikbaar is.



Gisteravond werd in de vijver een fiets gevonden die in alles lijkt op de fiets van de vermiste Anne Faber. De jonge vrouw verdween vrijdagavond tijdens een fietstocht. Ze fietste geregeld lange stukken en was wellicht niet op de hoogte van het naderende noodweer. Het afzoeken van de bodem door een dregteam leverde niets op.