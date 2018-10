Water in de Rijn staat lager dan ooit

Het waterpeil in de Rijn is nog nooit zo laag geweest als nu. Bij Lobith, waar de rivier het land binnenstroomt, staat de teller op 6.53 meter boven NAP. Rivierbeddingen vallen zover droog dat schepen steeds meer moeite hebben om erdoor te varen.

Diezelfde rivier haalde begin dit jaar echter nog het nieuws omdat het waterpeil sinds 1995 niet zo hoog was. Twee records die sneuvelen in één jaar tijd. Zo gek maken ze het niet vaak mee bij Rijkswaterstaat. Het waterpeil van de Rijn stond op 10 januari nog op 14.64 boven NAP. Nu is er meer dan 8 meter af. ,,Het is absoluut een heel boeiend jaar’’, zegt waterexpert Harold van Waveren van Rijkswaterstaat. ,,Hoog en laag water is natuurlijk iets van alle tijden. Maar dat het zulke extreme uitschieters zijn in één jaar zien we zelden.’’

De extreem hoge waterstand zorgde er in januari nog voor dat alle stormvloedkeringen voor het eerst in de historie tegelijkertijd dichtgingen. En kijk nu eens. Het water staat zo laag dat rivierbeddingen zo droog vallen dat schepen steeds meer moeite hebben om erdoor te varen.

Quote Je lichaam moet voortdu­rend naar evenwicht zoeken. Dity van Nijkamp, Bewoonster woonboot in de Rijn En er zijn meer ongemakken. In Arnhem woont inwoonster Dity Nijkamp al maanden scheef in haar woonboot aan de Nederrijn. Met noodoplossingen probeert ze haar huis bewoonbaar te houden. Onder het fornuis zit een blok om het waterpas te houden en op de deuren van de koelkast zitten haakjes anders zwaaien ze vanzelf open. ,,Maar alles piept en kraakt’’, zei Nijkamp al eens eerder in een interview. Ze wordt letterlijk en figuurlijk moe van de situatie. ,,Je lichaam moet voortdurend naar evenwicht zoeken.’’

Uitzonderlijk

Nijkamp woont al 27 jaar op deze plek, maar zo uitzonderlijk maakte ze het niet eerder mee. En dat kunnen ook de schippers beamen die dag in, dag uit de rivieren bevaren. In Nederland zijn de waterstanden voor de meeste schippers nog wel te overzien. Maar hoe hoger ze op de rivier komen, hoe moeilijker het wordt. Vooral bij Kaub in Duitsland staat het water zo laag dat schepen er bijna niet meer doorheen kunnen.

Dat heeft grote consequenties. Minder water betekent dat schepen minder zwaar kunnen laden, omdat ze anders vastlopen op de bodem. Ze moeten dus spullen achterlaten. ,,Voor eenzelfde hoeveelheid vracht, moeten bedrijven op dit moment twee of drie schepen inhuren. Dat kost handenvol geld’’, zegt Jurgen van der Sloot van verladersorganisatie evofenedex.

De binnenscheepvaart is goed de pineut als er niet heel snel heel veel regen valt. En daarmee mogelijk ook de bouwsector in Nederland. Want veel bouwmaterialen worden via de rivier uit Duitsland aangevoerd.

Toch is droogte in de herfstmaanden minder problematisch dan in de zomer, weten ze bij Rijkswaterstaat. Er is nu eenmaal minder vraag naar water nu het groeiseizoen voorbij is. De meeste akkerbouwers hebben de oogst al binnen en wachten op het voorjaar met nieuwe aanplant. Al klagen sommige veehouders wel dat pas ingezaaid gras slecht opkomt vanwege de droogte.

Boeren hebben voorlopig niets te vrezen. Het neerslagtekort van de zomer dat op 30 september uitkwam op 291 millimeter, is voor het begin van het nieuwe groeiseizoen op 1 april hoogstwaarschijnlijk weer aangevuld, verwacht klimatoloog en weerpresentator Reinier van den Berg. ,,Dat neerslagtekort is weliswaar een derde van de hoeveelheid die gemiddeld in een heel jaar valt. Maar in de herfst en winter valt doorgaans ook de meeste neerslag.’’

Er zijn volgens Van den Berg records geweest waarbij in één maand meer dan 200 millimeter regen viel. Gemiddeld is dat overigens een stuk lager, 80 millimeter. ,,Maar dan nog hebben we voor het volgende voorjaar nog niets te vrezen. We hebben nog genoeg tijd.’’

Veel neerslag in Nederland betekent nog niet dat ook waterstanden in de rivieren omhooggaan. Daarvoor moet het vooral veel en lang gaan regen in Zuid-Duitsland en Zwitserland. Voorlopig is dat nog niet geval. Als dat te lang duurt en het kouder wordt, kan zich volgens Rijkswaterstaat een volgend probleem aandienen: sneeuw. Harold van Waveren: ,,Dan komt het water alsnog niet snel in onze rivieren.’’