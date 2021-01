Wat weten we over de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus?

Ook de Zuid-Afrikaanse mutatie van het coronavirus is in Nederland aangetroffen, zo maakte het RIVM vanmiddag bekend. Maar wat weten we eigenlijk van deze variant?

Nog niet veel, zegt viroloog Ab Osterhaus. Net als de Britse variant lijkt de Zuid-Afrikaanse mutatie zich sneller te verspreiden. ,,Je zult steeds varianten krijgen die zich beter houden", stelt Osterhaus. Want virussen muteren.

Bij iemand uit Midden-Brabant is de Zuid-Afrikaanse variant aangetroffen. Deze Brabantse coronapatiënt werd op 22 december getest. In het laboratorium bleek diegene de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus onder de leden te hebben, zo maakte het RIVM vandaag bekend. Of de Brabander onlangs naar Zuid-Afrika is geweest, is nog onbekend.

Nu een Nederlander besmet blijkt met de Zuid-Afrikaanse variant, zal er ongetwijfeld onderzoek komen naar de werking van het vaccin. ,,Dat is natuurlijk belangrijk. Al is het gewoon noodzakelijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Dan maakt het niet veel uit dat er mutaties zijn’’, aldus Osterhaus. ,,We weten bijvoorbeeld ook nog niet hoe deze mutatie zich tot de Britse verhoudt. Ook is niet te zeggen of we van deze variant zieker worden.”

Ziekteverloop

Met de informatie die er nu ligt, ziet het RIVM in ieder geval geen reden om aan te nemen dat het ziekteverloop anders is. Eigenlijk gelden op dit moment dezelfde gevolgen als bij de Britse variant: bij een snellere verspreiding, raken meer mensen besmet en kan de druk op de zorg verder toenemen.

Al suggereerde de Britse minister Matt Hancock vorige maand dat de nieuwe vorm van het virus uit Zuid-Afrika ,,zeer zorgwekkend was, omdat het besmettelijker is en meer gemuteerd lijkt te zijn dan de variant die in het Verenigd Koninkrijk is geïdentificeerd”. Hancock koppelde daar meteen reisbeperkingen aan voor Zuid-Afrika.

De Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid Zwelini Mkhize betwistte deze uitspraken. ,,Op dit moment is er geen bewijs dat 501.V2 besmettelijker is dan de Britse variant, zoals is gesuggereerd door de Britse minister van Volksgezondheid”, aldus Zwelini Mkhize.

Volgens viroloog Osterhaus is het belangrijk om goed te kijken naar wat er in Engeland en Zuid-Afrika gebeurt, omdat zij voorlopen. Overigens is de Zuid-Afrikaanse mutatie ook al in andere Europese landen, waaronder Frankrijk, Oostenrijk en Noorwegen.

