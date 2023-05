Wat vieren we eigenlijk met Pinksteren? Test je kennis met 7 vragen

Man (22) overlijdt na bedrijfs­bar­be­cue terwijl bedrijfs­lei­der en directeur afwisten van salmonella­be­smet­ting

Een pluimveebedrijf uit Lunteren heeft de volksgezondheid ernstig in gevaar gebracht door met salmonella besmette eieren te verkopen. De besmetting kwam aan het licht nadat acht van de elf collega’s van een Duits bedrijf bij een barbecue ziek werden. Een van hen, een 22-jarige werknemer, kwam in het ziekenhuis terecht en overleed tien dagen later.