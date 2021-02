Wat te doen bij code rood? ‘Niet de weg op, goed uit het raam kijken voor je naar buiten gaat’

Nu is die boodschap dus voor het hele land afgekondigd, vanaf middernacht. Dit vanwege de sneeuw en eerst ook ijzel die vanavond vanuit het zuiden over het land trekt, in combinatie met veel wind en koude temperaturen. Door de oostenwind kunnen er sneeuwduinen ontstaan, die gevaar op kunnen leveren voor het verkeer. Bovendien is het zicht door de sneeuw slecht, en is de gevoelstemperatuur snijdend koud, waarschuwt het KNMI.



Het KNMI neemt het besluit om over te gaan tot de zwaarste waarschuwing niet alleen. Het weerimpactteam van het instituut treedt daarover in overleg met onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en andere ‘maatschappelijke partners', zegt woordvoerder Fijnaut. ,,Het besluit om uiteindelijk over te gaan tot code rood wordt gezamenlijk genomen.”



Gisteren zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat al dat bij Rijkswaterstaat, dat onder meer verantwoordelijk is voor het snelwegennet in Nederland, ‘alle draaiboeken uit de kast zijn gehaald’. Door het coronavirus is strooien lastiger. Omdat er door de avondklok sowieso al nauwelijks auto's op de weg zijn 's avonds en 's nachts, duurt het veel langer voor het gestrooide zout goed in de weg wordt ingereden.