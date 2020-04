Wat mag wel en wat niet? Na zo lang binnen zitten, gaan we de grenzen opzoeken

Premier Rutte prijst Nederland voor de manier waarop iedereen zich aan de voorschriften houdt. Maar de vraag is of we dat ook volhouden. Zeker nu de temperatuur gaat stijgen, is de verleiding groot om de randjes op te zoeken. Maar ook al mag er nog best veel, verstandig is het niet altijd. Wat mag wel en wat mag niet?

Kan ik bij opa en oma langs?

Bezoek in verzorgingshuizen blijft tot en met 28 april niet toegestaan. Maar ook ouderen die thuis wonen hebben de afgelopen weken hun kinderen en kleinkinderen vaak niet gezien. De drang neemt toe om straks toch even langs gaan. Bijvoorbeeld in de tuin op anderhalve meter afstand, dat moet toch kunnen?

Ja, dat is niet verboden. U mag op bezoek, mits met niet te veel mensen tegelijk en iedereen de zelfdiscipline heeft om afstand te houden. Dus niet zoenen of knuffelen. Maar het RIVM adviseert wel met klem niet op bezoek te gaan bij mensen van 70 jaar of ouder of bij mensen met een zwakke gezondheid. Zij zijn immers extra kwetsbaar voor het coronavirus. En ga zeker niet op bezoek als je verkouden bent of andere klachten hebt!

Kan ik naar het strand?

Komend weekeinde is lenteweer voorspeld. Even uitwaaien na al dat binnen zitten kan toch wel? We moeten het immers nog een maand volhouden.

De regel is simpel: je mag met zijn tweeën buiten lopen. En als je een gezin vormt ook met meer. Maar voordat u plannen maakt: het kabinet roept op ook met mooi weer thuis te blijven. Anderhalve week geleden dachten veel mensen ook dat het wel kon. Natuurgebieden en stranden werden overlopen door mensen die zich veelal aan de regels hielden, maar wel een gevaar vormden omdat het te druk werd.

Gemeentes kunnen nu stranden, parken, bouwmarkten, campings of zelfs buurten afgrendelen als het ergens te vol wordt. Dat gebeurde bijvoorbeeld vorige week met de Haagse markt. Ook houdt het kabinet de mogelijkheid open de coronamaatregelen aan te scherpen als we ons in de openbare ruimte niet aan de anderhalve-meter-afstand-afspraak houden.

Volledig scherm Afgelopen weekeinde waren de stranden verlaten na een uitdrukkelijke oproep om thuis te blijven. © BSR Agency

Kan ik een stukje fietsen?

Hier geldt hetzelfde als voor wandelen: ja, dat kan gewoon. Maar ook hier geldt: het is niet altijd verstandig. Het kabinet zegt niet voor niets voortdurend: blijf binnen en ga alleen naar buiten als het per se noodzakelijk is. Het virus is nog lang niet onder controle.

Ga ook niet eigenwijs toch met uw fietsclubje op stap. Fietspaden zijn niet breed, waardoor het lastig is anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Denk dus goed na voor u even alle stress van het binnen zitten uit uw lijf wilt trappen. Kies bijvoorbeeld een rustig moment van de dag uit.

Kan ik een verjaardag vieren?

Verjaardagsfeestjes zullen de komende weken een stuk minder intiem zijn. Het kabinet adviseert met klem niet meer dan drie mensen uit te nodigen en ook binnen anderhalve meter afstand te bewaren.