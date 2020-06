Wat leverden de demonstraties op? ‘Ik zag jongeren, wit en zwart, gelijkwaardigheid eisen’

Voordeur in brand gestoken in Hedel, link met eerder bedreigd fruitbe­drijf

12:08 Een voordeur van een woning aan de Hondsneststraat in Hedel is in de nacht van zondag op maandag rond 02.35 uur in brand gestoken. Er zou iemand wonen die bij het fruitbedrijf De Groot Freshgroup in Hedel werkt. De politie was met zware vesten aan ter plaatse en heeft een onderzoek ingesteld. De brand is mogelijk het werk van drugscriminelen, het fruitbedrijf wordt al langere tijd door hen bedreigd.