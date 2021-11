Wat is het nut van een boosterprik? Experts beantwoordden jouw vragen over coronavaccins

Video Nico laat elke dag zijn papegaaien en kaketoes uit: ‘Ik ben helemaal betoverd door die vogels’

Buurtbewoners moesten eerst even twee keer met hun ogen knipperen toen ze hun nieuwe buurman met vier vogels op zijn schouders zagen, maar inmiddels is hij een vertrouwd gezicht in Hellevoetsluis. Bijna dagelijks laat Nico Schrauwen zijn twee papegaaien en twee kaketoes uit. Met vogels Roffa, Grietje, Bella en Bonnie in de auto rijdt hij naar het weiland achter z’n huis om ze een rondje te laten vliegen.

7 november