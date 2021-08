Wat is er aan de hand in Rotterdam-Zuid? 'In heel het land toenemend vuurwapengebruik’

Het is confronterend, het overzicht van de schietpartijen van de laatste twee weken. Tien stuks in totaal in Rotterdam en omstreken. Maar het geweld concentreert zich op Zuid, meer bepaald in Feijenoord. Tel daarbij op het dramatische overlijden van de 15-jarige Joshua, door messteken om het leven gebracht. De stille tocht die deze week door de Beverwaard trok, was doordrenkt van verdriet. De bijeenkomst was tegelijkertijd een noodkreet van wanhopige wijkbewoners: we zijn het geweld zat!



Zelfs de politie is geschrokken van de recente geweldsexplosie en zet extra agenten in. Korpsbaas Fred Westerbeke zei onomwonden zich niet te herinneren dat hij ‘in één maand zo veel incidenten heeft meegemaakt die zo dicht bij elkaar plaatsvonden.’