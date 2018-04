Wat is de beste nieuwsfoto van het jaar? Kijk en kies zelf

In de categorie 'beste nieuwsfoto' zijn zes foto's genomineerd. Zonder uitzondering tonen ze de bittere realiteit van gewelddadige conflicten op verschillende plekken op de wereld. De genomineerden zijn hieronder weergegeven. Twee foto's zijn van dezelfde fotograaf. Ze komen uit de serie over de strijd om Mosul, die Ivor Prickett voor de New York Times maakte.

Nederlandse genomineerden

De stichting achter de World Press Photo, die sinds 1955 wordt uitgereikt, zit in Amsterdam. In twee andere categorieën zijn Nederlandse fotografen genomineerd. Carla Kogelman is genomineerd in de categorie 'langetermijnprojecten'. Zij volgt de zussen Hannah en Alena, die in het zelfvoorzienende dorp Merkenbrechts wonen. Dat ligt in Oostenrijk, in het Waldviertel, vlakbij de grens met Tsjechië.