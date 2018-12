Wat gaat er steeds mis met uitrusting van de politie?

Video We krijgen een typisch Nederland­se kerst: groen als een kerstboom

11:25 De sneeuw smaakt naar meer, zeker met de kerstdagen in het vooruitzicht, maar niets is zo veranderlijk als het weer in ons land. Als de 15-daagse temperatuurverwachting uitkomt, krijgen we gewoon een groene kerst. Dat stellen de meteorologen van Weerplaza.