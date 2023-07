Wat een pech: trouwringen van Caroline en Marijke vliegen nog voor het ja-woord aan ballon weg

Caroline Lamers en Marijke de Veer gaven elkaar gisteren op kasteel Tongelaar in Mill noodgedwongen het ja-woord zonder trouwringen. Die waren kort daarvoor per ongeluk weggevlogen in een ballon. Ze zijn nog niet teruggevonden.

Het was een dramatisch moment tijdens de huwelijksplechtigheid van de beide Udensen. Kort voordat trouwambtenaar Dirk Zeelenberg de twee hun trouwbelofte met twee ringen wilde laten bezegelen, was er grote consternatie. Een ballon met daarin de gouden huwelijksringen vloog pardoes de lucht in. Het gewichtje dat de ballon bij de grond had moeten houden, was per ongeluk losgeraakt.

Bekende acteur

,,De ballon ging razendsnel de lucht in", vertelt Zeelenberg. ,,Het had ook geen zin om er in een auto achteraan te gaan, of zo. Het ding was binnen de kortste keren verdwenen.” Zeelenberg is behalve professioneel trouwambtenaar ook bekend als acteur in films en series als All stars, Toscaanse bruiloft, Gooische vrouwen en, ironisch genoeg, Divorce. Onlangs trouwde hij nog stervoetballer Lieke Martens.

Hoever gaat zo'n ballon nou helemaal? Misschien is hij wel ergens in Duitsland Dirk Zeelenberg, Trouwambtenaar

De plechtigheid met vele tientallen gasten werd kort stilgelegd. Dat moest ook wel, want de kleine kinderen van het bruidspaar waren in alle staten. Zij zouden de ballon kapot prikken om de ringen tevoorschijn te halen.

,,Die moesten echt worden gerustgesteld en moesten ook even weg. Daarna zijn we verder gegaan. Het was heel wonderlijk om het zonder ringceremonie af te maken. Mijn ‘en nu verklaar ik jullie vrouw en vrouw’ kwam opeens wat sneller. Gelukkig vatten de vrouwen het heel luchtig op. Er werd ook gelachen. Ze waren zó lief.”

Oproep om de ringen te vinden en terug te geven

Behalve de ‘echte’ ringen, is er ook een zilver-roze meisjesring de lucht in gegaan. Op een filmpje dat Zeelenberg op social media deelde, doet het echtpaar De Veer-Lamers een oproep om naar de bijzondere luchtpost uit te kijken. ,,Volgens mij is hij richting het Nijmegense gevlogen”, zegt Marijke, die de kijkers kort na het incident ervan verzekerd dat er toch nog een leuk feestje gaat worden gebouwd.

Wie de ringen vindt, kan een Zeelenberg een mailtje sturen, zegt hij: ,,Maar ik heb geen idee waar je ze moet zoeken. Hoever gaat zo'n ballon nou helemaal? Misschien is hij wel ergens in Duitsland.”

Bekijk hieronder een video die Dirk Zeelenberg opnam met het verse bruidspaar, zonder ringen dus.

