Wat de dierenarts betreft moet fokken van dit kattenras zo snel mogelijk verboden worden

Man loopt met bijl door Maastricht, slaat met tas jonge vrouw op haar hoofd

4 september De politie heeft zaterdagavond in Maastricht een man aangehouden die op straat had rondgelopen met een bijl. Een tijdje voor zijn aanhouding had hij volgens de politie een jonge vrouw met een tas op haar hoofd geslagen. De vrouw liep licht letsel op.