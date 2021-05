Wat Cora van Nieuwenhuizen doet, is niets anders dan de schoffel bij de burger leggen

Het was zaterdag de dag van het naakt tuinieren, maar bij ons in de wijk deed er niemand aan mee. Er stond dan ook een fris windje en sowieso schoffelt het niet echt lekker als er van alles bungelt.



Nou moet ik wel zeggen dat er weinig zo sexy is als een knappe vent in zijn blote bast achter een grasmaaier. De grootste afknapper? Zo’n halfgod die met de stofzuiger het kunstgras doet. Wat is dat toch, dat steeds meer tuinen vol liggen met nepgras en meters tegels? Zo niet aantrekkelijk!



Ik ben dan ook groot fan van het NK Tegelwippen. Dat is voor de tweede keer aan de gang, iedereen kan meedoen en de spelregels zijn simpel: tegels eruit, groen erin. Er zijn al 131.371 tegels gewipt. Top, ik krijg er goede zin van.