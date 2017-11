'Wat als je extra vrij zou krijgen als je zou afkicken van sigaretten?'

'Ik blijf zo graag langer op de wc zitten'

3 november Het kleinste kamertje van het huis is meestal niet bedoeld om uren op te zitten, maar in een winkel in Amersfoort kan dat nu wel. Daar is namelijk een bioscoop gebouwd in een toilet. Vrijdagavond werd de toilet-bioscoop officieel gelanceerd en de eerste is inmiddels al verkocht. ,,Ik blijf graag wat langer zitten nu", vertelt trotse eerste koper Bob Klynstra.