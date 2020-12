Wat als het nooit voorbij gaat en dit mijn leven is, voor altijd?

Voor iedereen die alleen is, wordt dit een horrorkerst. En met alleen bedoel ik niet uitsluitend de alleenstaanden, maar ook andere eenzamen. De mensen die zich in de klem van een moeizame relatie bevinden. De kinderen die opgroeien in armoede. De ondernemers en zzp’ers die hun opgebouwde carrière en bedrijf ten onder zien gaan. De ouderen die geen bezoek mogen ontvangen. De jongeren die een online examenjaar wacht. Alle mensen die hun familie of geliefden moeten missen, omdat die zich in het buitenland bevinden. Iedereen die zich alleen in een slaapkamer door het virus heenslaat. De uitgeputte artsen en zorgmedewerkers. We mopperen wat af op elkaar, maar compassie, dat zou ons toch zo vlak voor de feestdagen behoren te overvallen.