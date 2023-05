Was het beter geweest als Willems genadeloze mishandeling was gefilmd?

Willem zoekt na 29 jaar de mannen die hem in elkaar sloegen: ‘Het is alsof ze met je spelen’

Willem Hinskens werd bijna dertig jaar geleden als 13-jarige zomaar in elkaar geslagen door een groep jongeren. Het tekende zijn leven. Hij zoekt nu alsnog de daders van toen, plus andere betrokkenen. Zijn zoektocht en wat het oplevert is te volgen in onze zesdelige podcast Klappen. De eerste twee afleveringen zijn onderaan te beluisteren.