Warmtezombie en fipronilei: wat is jouw woord van het jaar?

Daarnaast kunnen er ook woorden per categorie gekozen worden. Zo kan men bij de categorie 'Jongeren' stemmen op 'fidget spinner' en 'pixelrelatie', en bij categorie lifestyle op 'lokhipster' of 'spijtseks'. Voor elke woordenliefhebber wat wils, dus.

De meeste genomineerden houden zoals gebruikelijk verband met de actualiteit van het afgelopen jaar. Fipronil-eieren beheersten in de zomer wekenlang het nieuws. In het najaar laaide onder de noemer 'me too' (ik ook) een felle discussie op over seksuele intimidatie.