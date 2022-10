Warme oktobermaand moet plaatsmaken voor koudere aftrap van november

Kustplaatsen kunnen te maken krijgen met (zware) windstoten. De zon kan zich tussendoor ook nog even laten zien. ‘De temperatuur stijgt dan naar een graad of 16. Daarmee is het altijd nog aan de zachte kant, want begin november is 11 à 12 graden klimatologisch gezien gemiddeld’, aldus de meteoroloog.

Elke dag kouder

De Bilt

De temperatuur die vandaag in De Bilt werd gemeten was 20,2 graden. Dat is de derde opeenvolgende dag dat de temperatuur tot boven de 20 graden is gestegen. Vrijdag werd het 20,5 en zaterdag 21,1 graden. Met deze drie warme dagen met een temperatuur van 20 graden en meer, komt het jaar 2022 uit op 112 warme dagen. Dit aantal warme dagen is goed voor een derde plek na 2018 en 2003 sinds het begin van de metingen in 1901. In 2018 werden 132 warme dagen genoteerd in De Bilt en in 2003 116 warme dagen.