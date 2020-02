Warenhuis De Bijenkorf breidt verder uit over de grens

Defensie wist in 2008 al van risico’s burnpits

19:19 De gezondheidsrisico’s van werken met burnpits (afvalverbrandingsputten) werden in 2008 al in kaart gebracht in een rapport van het ministerie van Defensie. Hoewel de gevaren duidelijk omschreven staan, werd er door defensie nog jaren met deze burnpits gewerkt.