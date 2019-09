Wapenspecialist: Revolver van burgemeester Halsema's man was illegaal

Half juli werd de zoon van Oey en Halsema aangehouden toen hij het wapen bij zich had terwijl hij met vrienden aan het klieren was op een verlaten bootje in Oost. Dit weekend erkende Oey dat hij het wapen mee naar huis had genomen en in een kastje had verstopt, waar zijn zoon het vond toen Oey in het buitenland zat.



Volgens Oey komt de revolver uit Duitsland en is het onklaar gemaakte wapen al twintig jaar in Nederland. Het werd door zijn filmproductiebedrijf gebruikt als rekwisiet. Niet Oey, maar een goede vriend zou de eigenaar zijn. Halsema wist niet dat hij het mee naar huis had genomen.