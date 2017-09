Wapenarsenaal ontdekt in opslagbox Eindhoven bij onderzoek naar drugslab

Ontsnapte gevangene loopt tegen de lamp bij inbraak

11:33 Een 20-jarige man die eind mei was ontsnapt uit de gevangenis in Lelystad is afgelopen nacht betrapt bij een woninginbraak in het Noord-Brabantse Drunen. Een alerte bewoonster zag twee mannen aan haar voordeur rommelen. De inbrekers uit Den Haag sloegen op de vlucht toen ze het licht in haar huis aandeed.