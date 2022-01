Wanhopige Mustafa zwom van Turkije naar Griekenland: ‘Doodsbang voor haaien’

Lesley en Wilianne rijden met dochtertje op achterbank A2 op en worden frontaal geramd

Het zal je maar gebeuren: frontaal aangereden worden door een spookrijder. Het Culemborgse stel Lesley Peelen 35) en Wilianne Hooijmeijer (33) overkwam het in de oudejaarsnacht in Vianen. Tot hun ontsteltenis weigert de politie om hun aangifte op te nemen en de zaak verder te onderzoeken. ,,Er was toch alleen maar blikschade, zeiden ze.’’

7 januari