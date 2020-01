Wachttijden bij geestelijke zorg en Australisch dierenleed in De Ochtend Show to go

Senioren storten zich massaal op sociale media. In 2014 was slechts 40 procent van deze groep actief op sociale media, in 2019 was dat al 76 procent. Harry van Deelen is een van de vele ouderen met een Facebook- en Twitteraccount, we spreken hem over zijn ervaringen met sociale media.



Presentator Klaas van Kruistum roept kinderen en scholen op deze week geld in te zamelen voor de noodlijdende dieren in Australië. Dit kan door mee te doen aan de actie SOS Koala van NPO Zapp en het Wereld Natuur Fonds. We bellen met zowel Klaas als met Luuk en Niels die de bijbehorende challenge al hebben gedaan.



Het anders zo rustige Vlieland gaat een explosieve week tegemoet. F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht trainen de komende dagen op het Waddeneiland met het afwerpen van bommen met explosieve lading. We hebben contact met Jayme Tol van Vliegbasis Leeuwarden.



De 26-jarige Charlotte Bouwman heeft ernstige psychische problemen, maar wacht al ruim twee jaar op de juiste behandeling. Uit pure wanhoop start zij vandaag, op Blue Monday, met een protestactie voor het Ministerie van Volksgezondheid. Verslaggever Jelle Akerboom spreekt Charlotte live op locatie. Morgenavond wordt aan de meest positieve BN’er overigens de ‘BID Positivity Award’ uitgereikt. We skypen met Ralph van Hessen, bedenker van de prijs.